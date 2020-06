La relance éco : des mécaniciens vélos formés en 20 jours au Bourget

Depuis lundi, l'INCM, l'Institut National du Cycle et du Motocycle propose une nouvelle formation de mécanicien vélos destinée aux demandeurs d'emplois. Les premiers cours ont démarré sur ses deux sites du Bourget (Seine-Saint-Denis) et de Guyancourt (Yvelines).

Apprendre les bases en 20 jours

Au Bourget, ce sont dix hommes, dix stagiaires âgés de la vingtaine à la cinquantaine, qui ont été choisis pour suivre cette formation express en 20 jours. Une formation ORCM (opérateur réparateur mécanicien cycles) financée par Pôle Emploi puisque les candidats sont demandeurs d'emplois ou en reconversion. "En 20 jours, ils sont censés pouvoir faire les premières opérations que pourraient faire un mécanicien : les crevaisons, le dévoilage de roue, le réglage d'une roue, de la direction, donc ça fait quand même beaucoup", explique Lionel, le formateur.

Plus de vélos qui roulent, plus de vélos à réparer

Ghislain, le vélo il connaît bien. C'est son principal moyen de déplacement. Ce trentenaire, originaire de Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis, a revendu son entreprise de formation il y a six mois et depuis, l'idée du vélo revenait régulièrement dans son esprit : "J'étais toute la journée assis devant un ordinateur, je voulais faire quelque chose de mes mains et je sais que ça me fait du bien". Aujourd'hui, il envisage une activité de réparateur vélo, "pourquoi pas à temps partiel ?"

Éloi, 27 ans, lui aimerait bien en faire son métier et pourquoi à terme ouvrir son propre atelier et oui, la crise sanitaire actuelle a accéléré les choses et les opportunités. Ancien livreur à vélo, il a vu tous ces Franciliens débarquer sur les pistes et dans la rue sur leur vélo ces derniers mois "avec les grèves dans les transports déjà l'hiver dernier".

Mécanicien vélo, un vrai métier

Le contexte est porteur oui, d'ailleurs de 5.000 professionnels recensés aujourd'hui au niveau national, on devrait passer à 10.000 en 2024 selon les prévisions, mais attention à ne pas s'emballer, prévient Jean Le Naour, le directeur de l'INCM : "Il faut aussi être pragmatique, ce sont pas des métiers qui s'apprennent en 20 jours, il faut faire d'autres formations par la suite, car c'est un vrai métier et derrière il y a des questions de sécurité pour l'usager".

Cette formation de 20 jours c'est l'occasion de mettre le pied au pédalier - Jean Le Naour, directeur de l'INCM

Un stage en entreprise est d'ailleurs prévu au programme, pour que le candidat soit confronté aux réalités du métier "qui ne rémunère pas si bien que ça". D'ici l'année prochaine, 500 mécaniciens certifiés sont censés sortir de cette formation express, c'est en tout cas l'objectif du gouvernement qui va investir huit millions d'euros dans "l'Académie des métiers du vélo" lancée il y a quelques semaines.