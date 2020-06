La relance éco : Flixbus reprend du service à Reims

Ils redémarrent. Les autocars Flixbus sont de retour à Champagne-Ardenne TGV (Bezannes) après trois mois d'arrêt lié au confinement et à la crise sanitaire. La reprise progressive a débuté jeudi dernier en France mais les dessertes de Reims, via Bezannes, sont opérationnelles à compter de ce jeudi 25 juin.

Quatre lignes pour l'instant

Depuis ce jeudi matin, quatre lignes desservent à nouveau Champagne-Ardenne TGV : deux lignes de jour et deux de nuit. Il s'agit des liaisons entre Paris et Budapest, via Strasbourg et Munich, et entre Paris et Francfort, via Metz. Au total, près de soixante-dix trajets sont opérés par Flixbus depuis la semaine dernière en France. Un chiffre qui devrait augmenter d'ici le mois de juillet et toujours à petit prix, c'est en tout cas la promesse de la compagnie.

Mesures sanitaires à bord

Cette reprise des circulations se fait progressivement et dans le respect des gestes barrière. Les autocaristes devront faire respecter un protocole sanitaire assez strict, à commencer par la désinfection quotidienne des véhicules. L'eau, le savon et le gel hydroalcoolique seront disponibles à bord. Les passagers devront obligatoirement porter un masque, s'ils ont plus de 11 ans, pendant toute la durée du trajet. Les toilettes du car seront fermées mais des arrêts supplémentaires seront prévus pour les besoins des voyageurs.

La montée se fera par l'arrière, des annonces seront diffusées pour rappeler aux passagers les gestes barrière. Parmi eux, l'obligation de se désinfecter les mains à chaque montée dans le car. Les conducteurs devront aussi porter un masque mais également des gants homologués, notamment durant les contrôles des billets. En cas de suspicion de Covid-19 chez un passager, Flixbus évoque une procédure spéciale, sans davantage de précisions.