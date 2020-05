La relance éco : le retour gagnant des vélos et trottinettes en libre-service à Paris

Tous les jours, France Bleu Paris s'intéresse à un secteur qui a souffert pendant le confinement et qui rebondit aujourd'hui. Ce vendredi, le retour des trottinettes et vélos en libre-service dans les rues de la capitale.

Après plusieurs semaines d’arrêt, les trottinettes en libre-service ont fait leur grand retour dans les rues de Paris même si les opérateurs n'ont pas encore déployé toute leur flotte. "Aujourd'hui, on a environ deux tiers de notre flotte dans la rue, soit entre 5.000 et 6.000 trottinettes", détaille, sur France Bleu Paris, Antoine Bluy, responsable des opérations chez Lime. "Et la totalité devrait être déployée d'ici la fin de semaine prochaine".

Les utilisateurs sont au rendez-vous, même si les déplacements sont encore réduits en cette période de déconfinement. "Nous avons 10.000 utilisateurs par jour et notre niveau d'utilisation est supérieur à la période avant le confinement". Et si les touristes, qui représentent habituellement 30% des utilisateurs, ne sont plus là, ils ont été remplacés par d'anciens usagers des transports en commun. "Les trajets sont 30 à 40% plus longs, preuve qu'il y a un report modal", explique Antoine Bluy.

Nouvelles règles d'hygiène

Si les risques de contamination sont moins importants que dans les transports, les règles sanitaires sont malgré tout renforcées. D'autant que les trottinettes passent de main en main. "Impossible de passer entre chaque utilisateur", fait remarquer le responsable des opérations de Lime. Alors ils sont invités à mettre du gel hydroalcoolique ou des gants. "Et nous désinfectons les trottinettes au moins une fois par jour, au moment du rechargement. Certains de nos personnels passent en plus, dans la journée, pour un nettoyage supplémentaire".

Le redémarrage est crucial pour des sociétés lourdement frappées par les conséquences de la pandémie de Covid-19. "Notre activité est plutôt saisonnière. Le printemps est une période très importante normalement", souligne Antoine Bluy. Pour séduire de nouveaux clients, Lime va lancer deux nouveaux abonnements à partir de lundi 25 mai. L'un d'entre eux sera "l'équivalent du carnet de 10 tickets de métro" : 10 voyages en trottinettes pour 30 euros".

Reprise en fanfare pour Vélib'

Le déconfinement a aussi marqué un retour en force des usagers de Vélib'. Le service de vélos en libre-service, ne s'est pas arrêté pendant le confinement mais tournait au ralenti. Depuis le 11 mai, le service fonctionne de nouveau à plein régime. Il est même encore plus utilisé qu'avant la crise avec un pic 100.000 locations, samedi dernier.

En Chine, l'utilisation des vélos partagés à été multipliée par 2,5 dans certaines villes ces dernières semaines alors que la fréquentation du métro a chuté de 40%. De quoi redonner de l'espoir à ces services, déjà peu ou pas rentables avant la crise et qui ont besoin de retrouver une activité à 100% très rapidement pour espérer tenir dans le temps.