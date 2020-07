La relance éco : le rochelais Huppe Bike sort un nouveau vélo

Après le triporteur, Huppe Bike s'attaque à un nouvel exemplaire de vélo : le Hight Capacity. Ainsi nommé, le dernier prototype de Victorien Saint-Dizier devrait être commercialisé d'ici la fin de l'année 2020. Pour ce second modèle, la start-up rochelaise mise sur une capacité de chargement plus grande. "Cela se rapproche du bi-porteur classique que l'on retrouve dans les rues" annonce le créateur de Huppe Bike, Victorien Saint-Dizier. L'objectif est de passer à la gamme supérieure en transportant des enfants. Deux enfants d'une dizaine d'années pourront prendre place à bord de ce nouveau vélo. Les néo-propriétaires de ce vélo cargo pourront, même, faire des courses en cas d'utilité.

Un vélo made in chez nous

Une fabrication locale C'est un vélo 100% rochelais. Un châssis fabriqué dans les ateliers de la marque à La Pallice. Toute la partie tubulaire, également, fait dans les locaux de La Rochelle jusqu'à l'assemblage. Mais pour eux, assembler en France ne suffit pas, c'est pourquoi il a décidé que toute la conception, la fabrication et l'expédition se ferait à La Rochelle. Ce vélo est un pur produit du terroir charentais-maritime. Deux versions différentes seront mises en ventes. Un modèle électrique aux alentours de 4 000 euros et un modèle classique pour un budget de moins de 3 000 euros. Ils seront disponibles, directement, dans les ateliers de Huppe Bike. Une collaboration avec Yélo ? Une collaboration avec le réseau Yelo a été mise en place pour le premier exemplaire. Le fournisseur de vélos en libre-service de La Rochelle avait, déjà, acheté quelques vélos pour de la location longue durée. Pour ce second prototype, rien n'est, encore, exclu révèle, le fondateur de Huppe Bike, Victorien Saint-Dizier. "Pour l'instant, je ne sais pas... rien n'a, encore, été décidé. Il va y avoir des discutions, mais on va leur présenter le concept et s'ils sont intéressés, tout est envisageable". A l'achat ou à la location, à vous de choisir.

