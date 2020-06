La relance éco : les vols reprennent à l'aéroport de Strasbourg-Entzheim

Bonne nouvelle en vue des vacances d'été ! Les compagnies reprennent du service à l'aéroport de Strasbourg-Entzheim. La reprise est encore très progressive, avec un premier vol Strasbourg-Bastia mercredi 17 juin. "Suivront ensuite des vols vers Nice, Toulouse, ou encore Marseille", ajoute Renaud Paubelle, président du directoire de l'aéroport de Strasbourg.

Jusqu'à la fin du mois de juin, les destinations françaises vont se développer. "Rapidement, il y aura aussi des vols vers des destinations européennes", précise Renaud Paubelle. "Et nous espérons pouvoir desservir le Maghreb cet été, mais pour l'instant, les frontières ne sont pas ouvertes."

Port du masque et distanciation physique à tous les niveaux

Le président du directoire de l'aéroport de Strasbourg veut rassurer d'éventuels voyageurs. "L'aérogare a été réaménagée." Le port du masque est obligatoire pour toute personne de 11 ans ou plus entrant dans l'aérogare et toutes les zones accessibles aux passagers. Les règles de distanciation physiques sont également en vigueur, facilitées par le marquage au sol, et la mise en place de protections aux comptoirs. Les mesures de nettoyage sont renforcées.

L'aéroport de Strasbourg-Entzheim, dont la compagnie low-cost Volotea est le premier opérateur, dessert en temps normal une cinquantaine de destinations, dont une quarantaine de vols réguliers. La structure a souffert pendant le confinement. "L'activité a été fortement impactée", constate Renaud Paubelle, "c'est un sujet d'inquiétude. Mais nous avons déjà de belles réservations sur certaines destinations. Les voyageurs peuvent aussi surveiller les offres des compagnies. Il y a déjà des prix cassés."

