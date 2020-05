La relance éco : Une reprise au ralenti pour l'aéroport Nice Côte d'Azur

Actuellement 300 à 400 passagers fréquentent chaque jour l'aéroport (contre 30 000 en temps normal). Seul le terminal 2 est ouvert. On compte 3 à 4 vols par jour : deux pour Roissy Charles de Gaulle, un pour la Corse (Ajaccio ou Bastia) un pour Londres avec British Airways et quelques rapatriements sont effectués. Actuellement, 85 % des salariés de l'aéroport sont au chômage partiel, certains télétravaillent, d'autres sont sur site pour assurer l'activité certes réduite, et préparer au mieux la reprise du trafic, suspendue aux annonces gouvernementales sur les déplacements et la réouverture des frontières.

Un aéroport international au ralenti

L'aéroport n'atteindra pas les 14,5 millions de passagers accueillis en 2019, mais table plutôt sur 7 à 8 millions cette année, "même s'il est trop tôt pour des évaluations précises" souligne Isabelle Baumelle, directrice des opérations et du développement des compagnies à l'aéroport de Nice.

Pour le moment, il n'y a aucune annulation de vol au delà du 1er juin, les vols sont programmés normalement par les compagnies aériennes, qui attendent le dernier moment pour annuler. Les compagnies mettent à jour leur programme de vol tous les quinze jours. Nous savons déjà que la liaison vers Pékin d'Air China ne sera pas assurée cet été, Delta et United Airlines ne desserviront pas non plus New York en direct depuis Nice.

Des liaisons avec la Norvège sont aussi interrompues avec la faillite de Norvegian Airlines. Isabelle Baumelle espère toutefois que Nice restera une plateforme aéroportuaire attractive, une fois que le trafic sera à nouveau possible : "ça reste un département peu touché par le virus pour le moment, une destination touristique prisée de Monaco à Saint-Tropez, notre redevance est parmi les moins chères de France pour les compagnies aériennes."

Nettoyage et désinfection renforcés

Le port du masque est obligatoire au sein de l'aéroport et pour les passagers des avions. Des parois en plexiglas ont été installées pour protéger les personnels aéroportuaires en contact avec le public. Sur l'ensemble du parcours passagers, il y a des distributeurs de gel hydroalcoolique. Au sol, un marquage a été réalisé pour rappeler la distanciation sociale à respecter, aussi bien lors de l’enregistrement, de l’embarquement que de la récupération des bagages. La ventilation des terminaux a été amélioré avec une meilleure filtration. "Les filtres de traitement de l’air seront remplacés deux fois plus souvent qu’auparavant" prévient la direction de l'aéroport.

Comme dans certains aéroports en Asie et dans certains hôpitaux, un robot émettant une lumière ultra-violette puissante est utilisé. Il élimine les virus ou bactéries en suspension dans l’air ou sur les surfaces tels que de rebords de sièges, des comptoirs. Testé fin avril, il fonctionne la nuit, le robot est programmé et piloté par un opérateur en combinaison de protection et peut circuler seul entre le mobilier. Les espaces sont disponibles dès que les rayonnements s'arrêtent.

Les mesures sanitaires à bord des avions

Depuis le 11 mai, le port du masque est rendu obligatoire sur tous les vols et chez Air France des contrôles de température sont assurés lors de l’embarquement (si la température dépasse 38°C on ne peut embarquer). L'embarquement est cadencé, les passagers de l'arrière de l'appareil embarquent les premiers pour que les voyageurs ne se croisent pas. Le coefficient de remplissage moyen des avions est de 40 % actuellement, ce qui permet de respecter la distanciation physique. A bord, plus de vente de produits Duty free, les repas et boissons ont été supprimés pour les vols inférieurs à deux heures trente. Après chaque vol, une désinfection renforcée de l'appareil est réalisée..

L'air est renouvelé toutes les 3 minutes dans les avions, avec un "filtre à haute performance" assurent les compagnies aériennes, l'air est prélevé en partie à l'extérieur, mélangé avec l'air intérieur, les particules dont le Covid 19 sont filtrées à 99,9 %.

Air France anticipe une reprise progressive, d’abord centrée sur le domestique et le moyen-courrier, puis sur le long-courrier. La reprise sera fonction de la levée des restrictions de voyage. Le programme de vol n'est pas connu au-delà de la fin mai. L'Etat a débloqué 7 milliards d'euros pour sauver des milliers d'emplois chez Air France, mais la compagnie durement éprouvée n'évitera pas un plan de départs volontaires ou de départs anticipés.