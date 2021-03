Top départ pour la rénovation de la voie ferrée entre Livron, dans la Drôme et Aspres-sur-Buëch dans les Hautes-Alpes. À partir d'aujourd'hui et jusqu'au 11 décembre, les trains ne circuleront plus sur les rails.

La rénovation de la ligne de train entre la Drôme et les Hautes-Alpes débute

La voie ferrée entre Valence et Gap va être rénovée, les travaux dureront 9 mois

La SNCF rénove entièrement la ligne de train entre Livron, dans la Drôme et Aspres-sur-Buëch, dans les Hautes-Alpes. Les travaux démarrent aujourd'hui et se poursuivront jusqu'au 11 décembre, ils dureront en tout 9 mois. Durant cette période, aucun train ne pourra circuler sur les rails. Le projet coûte 74 millions d'euros, majoritairement financés par l'Etat et la Région.

Près d'un tiers de la voie ferrée sera déposée puis remplacée. Par exemple, dans la Drôme, 26 km sur 93 seront intégralement renouvelés, quatre ponts rénovés, la signalisation modernisée. L'objectif est de fiabiliser cette ligne secondaire et d'offrir plus de confort et de régularité pour les voyageurs, indique la SNCF.

Des craintes pour l'avenir

Ces travaux étaient réclamés depuis de nombreux années par les élus et les habitants de la vallée de la Drôme. Mais il y a des craintes aujourd'hui. À Die, par exemple, un aiguillage sera supprimé ce qui réduira l'offre de trains. La guichetière de Die sera mutée pendant les travaux. Le Collectif Gare à nous craint qu'elle ne revienne pas après le chantier.

Une offre de transport adaptée

Pendant les travaux, l'offre de transport sera adaptée pour permettre aux usagers de circuler. Les TER entre Gap et Valence seront remplacés par des bus. Même solution entre Luc-en-Diois, Die et Valence : des autocars prendront le relais des TER habituels. Le détail des informations est à retrouver sur le site de la SNCF pour les TER en Auvergne-Rhône-Alpes, ou par téléphone au 09 69 32 21 41