La rénovation des lignes de tram impacte le secteur du Corum à Montpellier à compter de ce lundi

Les travaux de rénovation des rails du Tram dans la Métropole de Montpellier se poursuivent. Depuis dimanche 28 août, retour à la normal dans le secteur de la gare Saint Roch. Mais dès ce lundi, début d'un nouveau chantier qui va impacter les lignes 1 et 2, celui du Corum à Montpellier.

Ce chantier va durer 3 mois et se dérouler en trois temps.

- Jusqu'au 25 septembre, sur la ligne 1, le tram sera dévié entre la place Albert 1er et la gare St Roch, elle passera par le Peyrou en utilisant l'itinéraire de la ligne 4. Autrement dit, les arrêts Louis Blanc, Corum et Comédie ne seront pas desservis. La ligne 2 sera déviée entre Corum et Saint Roch en passant par les rives du Lez, l'arrêt Comédie ne sera donc pas desservi. Durant cette période les lignes 3 et 4 circuleront normalement - La deuxième phase du chantier se déroulera du 26 septembre au 16 octobre, là il faudra ajouter en plus des perturbations sur la ligne 4

- Et enfin du 17 octobre au 25 novembre, d'autres perturbations interviendront sur la ligne 2 et 3 avec même des bus de substitution.

Rappelons qu'il s'agit de remplacer les rails usés pour améliorer la sécurité et le confort des usagers et des conducteurs. On en profite aussi pour végétaliser certaines zones et remplacer le mobiliser urbain. Dans le secteur du Corum, des aménagements sont aussi prévus pour les piétons et des vélos.

Par ailleurs, la TAM ouvre trois espaces mobilités supplémentaires ce lundi pour faciliter les démarches pour acheter les cartes de transport : à Occitanie, aux Sabines et à Notre Dame de Sablassou (les horaires : 13h30/18h30 pour Sabines et Notre Dame et 10h18h pour Occitanie) Ils resteront ouverts jusqu'au 12 septembre.

Dès ce lundi, ce sont les horaires d'hiver qui entreront en vigueur pour les trams et les bus de la Métropole

Les itinéraires pendant la première phase du chantier du 29 août au 25 septembre 2022 - TAM

Du 29 août au 25 septembre 2022, l’itinéraire des lignes 1 et 2 de tramway sera dévié comme suit :

• Ligne 1 : déviée entre les stations Place Albert 1er – Saint-Charles et Gare Saint-Roch, o Les stations Louis Blanc, Corum et Comédie ne seront pas desservies, o Dans les deux sens, déviation par le boulevard Henri IV, selon l’itinéraire de la ligne 4 via la station Peyrou – Arc de Triomphe puis reprise de l’itinéraire normal à Gare Saint-Roch- jusqu’à Odysseum, La desserte de la Gare Saint-Roch s’effectuera pour la ligne 1 à la station Gare Saint-Roch République.

• Ligne 2 : déviée entre les stations Corum et Gare Saint-Roch o La station Comédie ne sera pas desservie, o Déviation par l’itinéraire de la ligne 4 entre Corum et Rives du Lez – Consuls de Mer, puis par celui de la ligne 3 entre Rives du Lez et Gare Saint-Roch, pour rejoindre son itinéraire normal jusqu’à Saint-Jean de Védas Centre, o La desserte de la Gare Saint-Roch s’effectuera pour la ligne 2 à la station Gare Saint-Roch provisoire, située rue Jules Ferry,

• Les lignes 3 et 4 circuleront

Les itinéraires du 26 septembre jusqu'au 16 octobre 2022 - TAM

• Lignes 1 et 2 restent déviées à l’identique de la précédente configuration

• La ligne 3 circulera normalement durant cette période

• La ligne 4 circulera en boucle via Antigone. Les stations situées entre Observatoire et Pompignane ne seront pas desservies.

Les itinéraires du 17 octobre au 25 novembre 2022 - TAM

• Les lignes 1 et 4 restent déviées à l’identique de la précédente configuration. Les stations Corum et Louis Blanc ne seront pas desservies

• La ligne 2 sera coupée entre les stations Comédie et Beaux-Arts et fonctionnera sur deux tronçons : le premier entre les stations situées entre Saint-Jean de Védas Centre et Comédie, le second entre les stations Beaux-Arts et Jacou. La station Corum ne sera pas desservie

• La ligne 3 circulera normalement durant cette période

• Une navette bus de substitution (en correspondance avec les lignes 1, 2 et 4 de tramway) desservira au plus près du tramway les arrêts Beaux-Arts, Corum, Jeu de Mail des Abbés, Les Aubes, Pompignane et Léon Blum