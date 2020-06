La rénovation du RER B retardée : la colère des élus et des usagers

Trois projets qui doivent permettre d'améliorer la deuxième ligne la plus chargée d'Ile-de-France sont retardés. Alors que le chantier du Charles-de-Gaulle Express lui reste une priorité, dénoncent les élus et les usagers.

Cela commence à faire beaucoup. En dix jours, les usagers du RER B ont appris le report de trois projets essentiels à la modernisation du RER B, ligne qui transporte chaque jour un million de voyageurs. En cause, les retards dans les chantiers suite au confinement mais aussi la priorité donnée au Charles de Gaulles Express (CDG), le projet de train direct entre Paris et l'aéroport de Roissy.

Des associations d'usagers, comme Plus de Trains, et des élus de tous bords, à l'image de Stéphane Troussel , le président du Conseil départemental de Seine-Saint-Denis, dénoncent le double discours de l'Etat, qui d'un côté met en avant la rénovation des transports du quotidien et qui de l'autre, choisit de faire redémarrer en priorité les travaux du CDG Express.

Principale source d'inquiétude : le report de la mise en place du système de pilotage automatique sur le RER B (qui concerne aussi la ligne D). SNCF Réseau a décidé de repousser l'appel d'offre de ce projet, baptisé Nexteo, qui doit permettre d'augmenter la régularité des deux lignes. L'entreprise explique qu'elle manque d'ingénieurs, nombre d'entre eux étant mobilisés sur le CDG Express, dont le chantier a quant à lui bien démarré.

Inadmissible pour Valérie Pécresse. « Nous avons décidé d’interpeller la SNCF, l’Etat qui en est la tutelle, et les députés de la majorité, pour qu’ils prennent leurs responsabilités et reviennent sur cette décision incompréhensible de report du projet Nexteo pour les RER B et D", écrit la présidente d'Ile-de-France Mobilités, qui a décidé d'auditionner les présidents de SNCF, SNCF Réseau et de la RATP pour expliquer les raisons de ce délai.

La commande de nouveaux trains retardée

La crise sanitaire et le confinement ont également provoqué des retards dans la livraison des nouvelles rames. L'arrivée des trains à deux étages prévus sur la ligne en 2025 devrait être reportée de quelques mois. L'appel d'offres n'a pas été passé comme prévu au printemps, les travaux nécessaires pour adapter la ligne à ce nouveau matériel ayant pris du retard avec le confinement.

Un autre chantier prévu cet été à Orsay est reporté. Il devait permettre la mise en place de nouveaux horaires à partir de septembre pour améliorer la régularité au Sud de la ligne. Conséquence, ce projet est reporté d'un an. "Nous sommes très inquiets parce qu'on pensait avoir une modernisation d'ampleur comme sur le RER A et finalement avec la crise du Covid on a des retards sur trois plans", regrette Arnaud Bertrand, président de l'association d'usagers Plus de Trains. "Nous sommes un peu découragés car c'est une ligne très malade qui a vraiment besoin de cette modernisation".