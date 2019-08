Bordeaux : la rentrée des transports en commun sera plus rouge que noire pour Christophe Duprat

Le vice président de Bordeaux Métropole en charge des transports, Christophe Duprat, a livré ses prévisions pour la rentrée des transports en commun. Entre les essais sur la quatrième ligne de tramway et l'augmentation des fréquences de bus, il y a de quoi se réjouir malgré les difficultés.

Christophe DUPRAT voit rouge et pas noire. Le vice-président de Bordeaux Métropole en charge des transports, a donné le ton de la rentrée dans les transports en commun bordelais. Il était ce mardi l'invité de la matinale de France Bleu Gironde. Si le tram C ne circulera toujours pas entre Quinconces et la gare St Jean, après l'incendie du parking des salinières, il souligne qu'il y a tout de même de quoi se réjouir avec les essais en cours sur la quatrième ligne de tramway. Au chapitre bonne nouvelle, il y a aussi l'augmentation des fréquences des bus.