Les enfants de moins de 11 ans peuvent désormais avoir un passe Imagine R junior pour 24 euros par an. Il leur permettra de circuler, sans limite, en transport en commun, dans toute notre région, durant 13 mois à compter du 1er septembre 2020.

Transports : un passe Imagine R à 24 euros par an pour les moins de 11 ans

Pour se déplacer en transport en commun, à Paris et en Ile-de-France, sans limite, les enfants âgés de 4 à 11 ans peuvent désormais souscrire un passe Navigo junior. Cela représente potentiellement 1,4 millions d’enfants en Région Ile-de-France.

Avec ce nouveau passe, qui coûte 24 euros pas an frais de dossier inclus, les enfants peuvent utiliser tous les moyens de transport (Métro, Bus, tram express, train, RER, Tram, certaines dessertes locales et Transports à la demande), à l’exception d'Orlyval, des navettes VEA Disney, et des bus touristiques (OpenTour, Cars Rouges).

Pour profiter de ce forfait, il faut avoir moins de 11 ans au 31 décembre 2020. Il faut aussi habiter en Ile-de-France.

Le forfait Imagine R Junior permet de bénéficier d’offres exclusives auprès d’une sélection de partenaires grâce à la carte Bons Plans associée.

Comment obtenir ce passe Imagine R

Pour avoir ce passe Imagine Rjunior, il faut se rendre sur le site imagine-r.com. La première année de souscription, la durée de validité du contrat Imagine R est de 13 mois (du 1er septembre jusqu’au 30 septembre de l’année suivante). Ensuite le contrat sera renouvelé pour 12 mois et il couvrira la période du 1er octobre au 30 septembre de l’année suivante.

En cas de perte ou de vol, Imagine R Junior n’est remplacé qu’une seule fois par an et avec une participation de 23 euros qui représente les frais de gestion.

Le forfait junior remboursé

A partir du 1er septembre 2020, ceux qui ont une carte Scol’R junior pour l’année scolaire 2020/2021 peuvent souscrire gratuitement un forfait imagine R toutes zones et peuvent bénéficier d’un remboursement d’Ile-de-France Mobilités. Ce remboursement couvrira la totalité du tarif du forfait imagine R Junior et les frais de dossier.

Les modalités de remboursement seront mises prochainement sur le site d'Ile-de-France Mobilités.