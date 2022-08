La rentrée menacée par une pénurie de conducteurs de cars scolaires

La pénurie nationale de conducteurs de cars scolaires n'épargne pas la région Centre-Val de Loire. Pour l'instant, près de 250 chauffeurs sur les 2.500 manquent à l'appel dans la région. "C'est un métier difficile. Nous avons du mal à remplacer le personnel qui part à la retraite. En plus, avec la fermeture des centres de formation pendant les différents confinements, impossible de former de nouveaux conducteurs", explique Gilles Lefebvre, le président régional de la Fédération nationale des transports de voyageurs (FNTV). Résultat : certains trajets scolaires pourraient ne pas être assurés, et la rentrée se compliquer. Face au risque de ne pas pouvoir assurer leur mission, certaines entreprises du secteur font le choix de se réorganiser en prévision du mois de septembre.

Recruter le plus rapidement possible

Chez Kéolis Touraine, 7 conducteurs de car sur 50 manquent dans l'Indre. C'est 10% chez les Transports Moreau, au Blanc. Une situation qui inquiète les professionnels et qui leur impose de trouver des solutions rapidement. Journées portes ouvertes en partenariat avec Pôle emploi, réunions d'information, annonces sur les réseaux sociaux....toutes les techniques sont bonnes pour recruter au plus vite. "Certains responsables, qui d'habitude n'assurent pas le service de transports scolaires, vont prendre le volant", affirme Matthieu Drean, directeur opérationnel chez Kéolis Touraine. Face à la crise, plusieurs entreprises ont aussi créé des postes de recruteurs.

Des solutions sur le long terme

Mais pour atténuer la pénurie, il faut prendre des mesures sur la durée. Cette année, un accord de branche a déjà été signé pour augmenter de 5% les salaires des conducteurs. Pour améliorer l'attractivité du métier, les représentants du secteur disent mener une réflexion sur les horaires de travail. "Décaler les heures de sortie des établissements permettrait à un car de desservir plusieurs établissements ce qui augmenterait le volume horaire des conducteurs et donc leur rémunération. Cela permettrait aussi de combler la pénurie", estime le président régional de la FNTV. Un "travail de longue haleine", qui nécessiterait des accords avec le Rectorat et les écoles.