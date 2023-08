La réouverture de la ligne Alès-Bessèges reportée de deux ans

"2028 et pourquoi pas 2030 ou 2032 ? "Dans un communiqué, le collectif de défense des usagers de la ligne Alès/Bessèges s'étonne du nouveau report annoncé de son ouverture. Deux ans de plus, alors que la décision de rénover cette ligne date de 2016. "Le planning présenté par les ingénieurs de SNCF Réseau prenait tout en compte : diagnostic, sondages de toutes sortes, étude environnementale, élaboration du projet, lancement des appels d’offre, études puis travaux pour une mise en service prévue en 2026 s'étonne Anne-Marie Skora, membre de ce collectif. 10 ans pour rouvrir Alès‐Bessèges c’était déjà trop. Maintenant 2028. Ça commence à bien faire : les populations n’en peuvent plus d’attendre."

La Région Occitanie, désormais responsable de la maitrise d'ouvrage pour les travaux explique de son côté qu'ils seront bien réalisés. Ce nouveau retard de deux ans a plusieurs raisons confie Jean-Luc Gibelin, l'adjoint en charge des transports. "La situation est spécifique et n'existe nulle part ailleurs puisque sur cette ligne transférée, le train de fret qui circule actuellement jusqu'à l'usine Solvay de Salindres, va continuer à circuler. Le transfert ne concerne que le transport des voyageurs. Cette situation particulière nécessite des études plus poussées que ce qui était prévu au départ." Autres explications avancées : depuis le drame de Millas en 2019 dans les Pyrénées-Orientales, la législation est devenue plus sévère pour la sécurisation des passages à niveau (la ligne Alès-Bessèges en compte 13). La Haute Autorité environnementale a également demandé une nouvelle étude. "Elle considère elle, que ces travaux sont assimilables à ceux réalisés pour l'ouverture d'une nouvelle ligne" explique Jean-Luc Gibelin. Nous sommes en négociation pour qu'elles soient réalisées sans décaler le calendrier." La circulation des trains de voyageurs sur la ligne Alès-Bessèges a pris fin en 2012. Sept communes sont sur son tracé : Bessèges, Robiac-Rochessadoule, Gammal, Molières-sur-Cèze, Saint-Ambroix, Saint-Julien -Les Fumades, Salindres et Alès. Des bus sont actuellement affrétés par la SNCF et la Région.