La réouverture de la route du col du Pourtalet est prévue dans 10 jours

Cette fois-ci les nouvelles en provenance du haut de la vallée d'Ossau sont à même de redonner le sourire aux professionnels du tourisme. La route du col du Pourtalet, fermée depuis début mai devrait rouvrir à la circulation le 17 juin prochain, selon le maire de Laruns, Robert Casadebaig. La roche qui restait encore instable après le dynamitage de la paroi est finalement tombée. La purge du couloir est désormais terminée confirme le Conseil départemental qui va prendre la main.

Place maintenant au déblaiement des blocs et dès la semaine prochaine, les travaux pour refaire les 200 mètres d'enrobé endommagés par l'éboulement pourront commencer. "C'est un travail qui doit se faire dans un délai court, s'il n'y a pas de nouveaux aléas météorologiques", indique Robert Casadebaig qui depuis le début du mois de mai suit le chantier de très près.

La Quebrantahuesos, la course cycliste espagnole , pourrait avoir lieu comme prévu le 17 juin, "sauf conditions météorologiques et aléas de chantier qui conditionneront la fin des travaux", indique le Conseil départemental. C'est la préfecture qui en décidera en fonction de l'avancement des travaux. Les concurrents passent habituellement par le Col du Somport, celui de Marie-Blanque et le Pourtalet.