La réouverture du tronçon ferroviaire entre Boën et Thiers est "essentielle" selon un de ses défenseurs

Depuis 6 ans, les trains ne passent plus entre Thiers et Boën-sur-Lignon. Le trafic est suspendu, ce qui allonge le temps de parcours entre Clermont-Ferrand et Saint-Etienne. Plusieurs rassemblements et des marches ont eu lieu ce week-end pour demander le retour des trains, ils étaient par exemple 140 manifestants en gare de Noirétable ce dimanche.

"Cette liaison nous semble essentielle entre Clermont-Ferrand et Saint-Etienne, pour le co-président de l'association Le train 63-42-49, Pierre-Olivier Messner, deux grandes métropoles de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui ont été déconnectées depuis 2016. C'est impensable et assez consternant aujourd'hui de constater qu'on est dans un cas de figure quasiment unique en France, à l'heure où il y a un bouleversement dans le paysage des mobilités, une prise de conscience environnementale et puis surtout des attentes fortes sur le report modal en faveur du ferroviaire dans ces territoires complètement enclavés."

La flambée des prix des carburants a aussi relancé la mobilisation, à quelques jours du premier tour de l'élection présidentielle. "On attend que la plupart des candidats intègrent ces zones rurales qui sont vraiment essentielles à l'activité économique et au bien être de chacun. Et ça passe par un maillage territorial qui est très important, on sait que dans l'histoire de France, le maillage territorial s'est toujours fait grâce au chemin de fer."

Le co-président du train 63-42-49 attend également de voir les propositions des nouveaux acteurs du ferroviaire, depuis l'ouverture à la concurrence. "On pense que cette ligne pourrait vraiment intéresser plusieurs opérateurs privés, mais ça, c'est la région qui décidera." Selon Pierre-Olivier, l'entreprise RailCoop suit le dossier d'une éventuelle réouverture de ligne entre Clermont-Ferrand et Saint-Etienne.