Le PDG d'Airbus Guillaume Faury estime que "le trafic aérien ne fait que commencer à reprendre réellement" avec des liaisons internationales "très limitées". Néanmoins, pour les vols courts et moyens courriers, qui concernent l'aéroport de Toulouse-Blagnac, la reprise est amorcé.

"La reprise est une réalité sur les courts et moyens courriers" déclare le PDG d'Airbus Guillaume Faury

"La crise pour le secteur de l'aéronautique n'est pas terminée" déclaration du PDG d'Airbus ce mercredi soir sur France Info. Le patron du premier avionneur mondial dresse un premier bilan de la crise provoquée par la pandémie. Dans sa branche commerciale, il a supprimé environ 10 000 emplois.

Si les liaisons internationales sont encore très limitées, la bonne nouvelle se trouve sur les vols courts et moyens courriers qui concernent l'aéroport Toulouse-Blagnac. Ils reprennent petit à petit même si le patron d'Airbus est plus mesuré sur les longs courriers où les niveaux de production sont "vraiment très bas" et il ne voit pas "de perspectives à court terme de remontée des niveaux de production".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Un retour à la normale pour 2024

Pour revenir à des chiffres semblables à ceux de 2019, "ce ne sera pas avant 2024" selon Guillaume Faury. Cela fera au total "cinq ans de crise. On n'en est pas sorti, mais on a trouvée des solutions pour s'adapter" indique le PDG d'Airbus.

Le patron d'Airbus indique cependant que les cadences de production reprennent, avec 7.000 commandes, essentiellement sur des moyens courriers.