La révolution des bus de Marseille aura-t-elle lieu ?

La Métropole Aix-Marseille avec la RTM lance une vaste consultation sur une plateforme paricipative en ligne le 15 décembre et ce jusqu'au 28 février : https://participer-bus-2025.ampmetropole.fr/

Les habitants de Marseille et de son agglomération peuvent donner leur avis sur le tout nouveau réseau de bus avec notamment la création de 20 lignes principales qui promettent une cadence d'un bus toutes les 6 minutes de 4h 30 à 1 heures du matin 7 jour sur 7.

Consultation sur internet

Les résultats de deux ans d'étude s'affiche sur le site internet de la RTM. On visualise ce que devient sa ligne et on donne son avis au travers d'un questionnaire très précis sur ce qu'on peut améliorer : horaire, fréquence, sans pour autant prêcher "pour un bus en bas de chez soi".

Présentation des nouvelles lignes aux élus et acteurs du transports © Radio France - Christophe Van Veen

Actions de terrain

Si on n'a pas internet, 15 boites à idées seront disposées dans des mairies. Trois ambassadeurs vont passer 19 demi journée au contact des usagers. Quatre forums auront lieu en soirée, ainsi que des ateliers thématiques. L'objectif est d'augmenter la fréquentation de 50 %. Cela passe aussi par la voirie : les deux tiers des travaux seront finis fin 2024. Tous les bus seront électriques.

Plus de bus moins bondés !

La consultation avec les usagers des quartiers populaires de Marseille semble assez claire. Il y a une grande différence avec ceux qui vivent dans le centre-centre où les offres de transports sont plus nombreuses, Si on devait résumer les attentes : plus de bus moins bondés !

Les usagers attendent plus de bus et plus de présence dans certains secteurs. © Radio France - France Bleu Provence