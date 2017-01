La révolution tranquille d’Air Corsica

La compagnie aérienne régionale prend de nouvelles orientations. Même s’il n’y a pas d’urgence, l’entreprise devra faire des économies pour être plus compétitive dans les prochaines années.

L’assemblée générale de la compagnie Air Corsica s'est tenue mercredi 11 janvier à Ajaccio, en présence du président du conseil de surveillance, du président du directoire, de Gilles Simeoni, le président du conseil exécutif mais aussi et surtout de plus de trois cents salariés, qui n’ont pas hésité à franchir pour les uns le col de Vizzavona, la Méditerranée pour ceux en provenance de Marseille. L’ordre du jour était important puisque la direction a présenté à cette occasion le plan d'action de la compagnie d'ici à 2020.

La compagnie aérienne régionale génère à ce jour 185 M€ de chiffre d'affaires, dont 1 à 3 millions de résultats nets. Les bilans sont donc plutôt bons, mais cela pourrait ne pas être suffisant dans les toutes prochaines années. Air Corsica doit donc faire des économies, de l’ordre de 15 M€ d'ici à 2020. Il faudra faire des efforts a indiqué Philippe Dandrieux. Mais le président du directoire d’Air Corsica se veut rassurant, notamment à l’égard des personnels : « Pour l’instant, les salariés n’ont pas à avoir d’inquiétude sur l’avenir. L’activité est là, nos rendements sont plutôt bons. Nous n’avons pas de soucis à ce jour. Néanmoins, si on ne fait rien, nous arriverons en 2020 avec des phénomènes d’inflation, de coûts, salariaux ou de coûts externes qu’il faudra maitriser. Car on pourrait effectivement se retrouver, notamment sur les délégations de service public dans des situations où, peut-être, des autorités trouveraient que c’est un petit peu cher. Mais il y a un comité de pilotage et surtout un certain nombre d’actions qui ont été déterminées, des actions à mettre en place et à vérifier et à valider au fur et à mesure. Il faut avoir un œil affuté pour s’assurer que les résultats sont au rendez-vous. »

La compagnie régionale a donc décidé de la mise en œuvre d’un plan. Il repose sur un triptyque des gains de productivité pour 1/3, du développement de produits supplémentaires pour 1/3 et les réductions de charges externes.