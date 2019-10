La Riche : le passage de la deuxième ligne de tramway inquiète des riverains

Indre-et-Loire, France

Le maire de La Riche Wilfried Schwartz tient une réunion le 25 octobre avec des habitants de la rue de la mairie, particulièrement avec les propriétaires d'un immeuble qui devrait être démoli, situé au 116 de la rue de la mairie. Le maire a décidé de récupérer le sujet, car les habitants dénoncent le manque de dialogue avec la mairie depuis le début. Il faut dire que l'affaire est pesante pour les propriétaires. On leur a annoncé la démolition de leur immeuble dans deux ans. Sa démolition et celle de la maison juste à côté permettraient au futur tramway de tourner devant la mairie, d'aller de la rue du 11 novembre à la rue de la mairie. Mais l'annonce est très mal vécue par les copropriétaires, dont certains vivent là depuis très longtemps. "Nous sommes émus et en colère" dénonce une habitante de l'immeuble. "On entend dire : le tramway, c'est chouette. Mais il ne faut oublier que les gens qui habitent ici sont âgés. Respectons ceux qui ont acheté un appartement pour bien finir leur vie" explique Christelle, une locataire d'une trentaine d'années. Le maire de La Riche est pour l'instant moins catégorique que les services techniques. Le tram pourrait tourner sans démolir l'immeuble selon lui.

Un parking relais sera créé à La Riche juste de l'autre côté du périphérique

Au-delà du cas du 116 de la rue de la mairie, c'est le passage du tramway rue de la mairie qui interroge. Cinq maisons devaient être rachetées et démolies. Il faudra peut-être plus d'expropriations car personne n'arrive à imaginer deux tramways se croiser à certains endroits de la rue de la mairie. Pour tenir les habitants informés, la mairie promet d'organiser trois réunions publiques sur le tracé de la futur deuxième ligne de Tram.