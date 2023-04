La Riche : les murs anti-bruit installés il y un an "ne changent rien" selon les riverains de la rocade

Ils sont censés réduire les nuisances sonores provoquées par le flot continu des 50.000 camions et voitures qui passent chaque jour sur la rocade de Tours. Et ainsi rendre la vie des riverains, dont les jardins donnent sur la route, un peu plus agréable. À La Riche, les murs anti-bruit ont été installés par la Métropole de Tours depuis un peu plus d'un an maintenant, sur le côté droit uniquement, dans le sens Nord-Sud.

ⓘ Publicité

L'arrière de la maison de Nadir donne directement dessus. Et il n'est pas convaincu. "Honnêtement, ils ne changent rien, estime le jeune homme. Du bruit, il y en a toujours eu et il y en a toujours autant. Après, on sait à quoi s'attendre quand on habite à côté de la rocade. Mais franchement, je me demande à quoi servent ces murs. Je ne vois pas de différence."

Rosa, sa voisine, est encore plus critique. Cela fait 10 ans qu'elle habite le quartier et, pour elle, c'est "même pire qu'avant". Sa demeure est située à côté d'un pont sur lequel il n'y a pas de palissade en bois. L'écran acoustique est comme coupé en deux sur une petite portion. Ce qui fait que tout le vent s'engouffre dans ce corridor. "Avant, il y avait tout le bruit des camions et des voitures. Maintenant, en plus de tout ça, vous rajoutez le sifflement du vent. C'est horrible. Ça fait comme un courant d'air. Et là, ça fait du bruit. Donc, je n'appelle pas ça un mur anti-bruit, au contraire ! Si la Métropole avait fermé ce petit espace, ça aurait tout changé."

"On a tellement attendu ces murs, on les a eus et au final, c'est un peu léger"

Impossible dans ces conditions de profiter du jardin, alors que la saison des grillades approche. Même contraire pour Nicolas, qui ne comprend pas l'intérêt d'un tel investissement pour si peu de résultat. "On a tellement attendu ces murs, on les a eus et au final, c'est un peu léger. Je trouve ça un peu dommage. Peut-être que s'il y a eu quelques milliers d'euros supplémentaires mis sur la table, on aurait eu quelque chose de plus efficace."

Et quand il voit ce qui est mis en place depuis des années à Fondettes et Saint-Cyr-sur-Loire - du béton et non du bois, des murs beaucoup plus haut - il a un peu l'impression que La Riche est le parent pauvre dans l'histoire. "Si je voulais être médisant, je dirai qu'on est mieux loti quand on s'appelle Saint-Cyr que La Riche. Après, peut-être que je me trompe..."

Contactée pour savoir si des mesures sonores avant et après l'installation de cet écran acoustique avaient été effectuées, la Métropole ne nous a pas répondu dans le temps qui lui était imparti. Nous l'avons sollicitée le 14 mars et relancée à plusieurs reprises. Sans obtenir de réponse.