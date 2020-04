La RN 116 fermée à Villefranche de Conflent suite à un éboulement

L'épisode pluvieux de la dernière semaine a provoqué des éboulements rocheux au niveau de Villefranche de Conflent.

Dés le 24 avril, la DIRSO avait mis en place une surveillance active sur la zone de départ de l'éboulement, situé en amont du canal de Boere sur le territoire de la commune de Corneilla de Conflent.

Le phénomène s'étant aggravé dans la matinée de samedi, la RN 116 a été fermée à la circulation à compter de 15H00, entre le carrefour menant à Vernet les Bains, et le carrefour de la vallée de la Rotja. D'aprés les autorités elle sera interdite à la circulation au moins jusqu'au lundi 27 avril 12H00.

Une déviation locale est mise en place pour les véhicules de moins de 7,5t par "Le faubourg" de Villefranche de Conflent.

La préfecture des Pyrénées Orientales précise qu'une évaluation est en cours pour préciser la nature des travaux de protection à réaliser et que les services de l'Etat sont mobilisés pour rétablir la circulation le plus rapidement possible.