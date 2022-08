La RN 141 est fermée à la circulation dans les deux sens à hauteur d'Exideuil, à la frontière entre la Haute-Vienne et la Charente, ce mercredi après-midi par mesure de sécurité. Un camion-citerne transportant du gaz est victime d'une fuite. Le véhicule est stationné sur le bord de la route.

La RN 141 fermée à tous les véhicules ce mercredi à hauteur d'Exideuil entre Haute-Vienne et Charente

Par mesure de sécurité, la circulation est interrompue dans les deux sens ce mercredi après-midi sur la RN 141 à hauteur d'Exideuil, à la frontière entre la Haute-Vienne et la Charente. En raison d'une fuite, un camion-citerne transportant du gaz liquéfié a dû s'arrêter en urgence sur le bord de la route, juste après le rond-point de sortie de la 2x2 voies entre Saint-Junien et la Charente limousine.

Pompiers et gendarmes sont sur place pour sécuriser l'incident. Les services de la Direction Interdépartementale des Routes Centre-Ouest ont mis en place une déviation par les RD 948 et RD 951 entre Etagnac, Confolens et Saint Claud. La circulation est interrompue jusqu'à au moins 20h sur la RN 141.