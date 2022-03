La RN 162 coupée dans les deux sens entre Fromentières et Villiers-Charlemagne jusqu'au 22 avril

Cinq semaines de travaux sur l'un des axes les plus fréquentés du département, la RN 162 Laval-Château-Gontier. Un chantier de rénovation de la chaussée vient de démarrer entre Fromentières et Villiers-Charlemagne dans les deux sens de circulation. La route sera donc coupée à ce niveau jusqu'au 22 avril, sauf les week-ends et jours fériés.

"Cette opération qui s’inscrit dans le programme annuel d’entretien des chaussées de la DIR Ouest consistera à rénover la chaussée ainsi que les voies de décélération, les tourne-à-gauche ou encore les parkings, sur toute la section concernée. Dans le même temps, les équipes procéderont au remplacement des glissières de sécurité, à la mise aux normes de la signalisation verticale et entretiendront les espaces verts en abattant ou en élaguant les haies ou les arbres trop proches de la chaussée" précise sur son site la direction interrégionale des routes Ouest.

Une déviation est mise en place pendant toute la durée du chantier, via la RD 21 jusqu’à Meslay-du-Maine puis la RD 14 jusqu’à Grez-en-Bouère et enfin la RD 28 jusqu’à Château-Gontier-sur-Mayenne et inversement. "Le dispositif sera levé chaque week-end. Ces travaux sont susceptibles d’allonger sensiblement les temps de déplacements dans ce secteur, dans les deux sens de circulation, durant tout le chantier. Pendant ces travaux, les conducteurs sont invités à la plus grande prudence en respectant scrupuleusement la réglementation précisée par la signalisation mise en place pour leur sécurité et celle des intervenants sur le chantier" explique la DIR Ouest.