Des travaux d'aménagement de la route nationale 162 auront lieu du mardi 3 avril au vendredi 20 avril. Les bandes d'arrêts d'urgence vont aussi être refaites. Des déviations par la RD14, la RD21 et la RD28 seront mises en place.

Laval, France

La route nationale 162 entre Laval et Château-Gontier sera totalement coupée du mardi 3 avril au vendredi 20 avril. Des déviations sont évidemment prévues. La RN162 fait peau neuve : d'importants travaux vont avoir lieu pour sécuriser cette route accidentogène en Mayenne. Les opérations se dérouleront en deux temps :

Entre Villiers Charlemagne et le Pont d'Ouette à Entrammes, la Dir Ouest va raboter la chaussée avant de refaire la couche de roulement avec du bitume tout neuf. Les lignes de la bande d'arrêt d'urgence seront aussi refaites proprement.

Itinéraires bis : En sortant de Laval, il vous faudra donc emprunter la route départementale 21 en direction de Meslay-du-Maine, puis la RD 28 si vous allez à Château-Gontier.

D'autres travaux sont prévus à Fromentières, avec pour objectif de raccorder des chaussées au nouveau rond-point du contournement Nord de Château-Gontier.

Itinéraires bis : Donc si vous voulez monter sur Laval vous emprunterez la RD28, la RD14 et la RD21. Votre temps de parcours sera donc plus long et ce dans les deux sens de circulation donc prenez vos précautions.