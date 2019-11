La RN 57 coupée toute la journée de jeudi à La Cluse-et-Mijoux dans le Haut-Doubs

Le RN 57 sera fermée à tous les véhicules ce jeudi 7 novembre de 7h à 18h à La Cluse-et-Mijoux (Haut-Doubs) à cause de travaux. Une nouvelle période de coupure de trois jours sera aussi instaurée à partir de la semaine prochaine.

Des travaux sont menés aux lieux-dits "La Gauffre" et "La Combe".

La Cluse-et-Mijoux, France

La Nationale 57 sera coupée à la circulation ce jeudi 7 novembre, au niveau de La-Cluse-et-Mijoux, dans le Haut-Doubs, à cause de travaux menés aux lieux-dits "La Gauffre" et "La Combe". Le chantier consiste à purger les filets de protection des falaises, selon la Direction interdépartementale des route de l'Est (Dir Est).

La route, qui relie Pontarlier à la Suisse, sera donc fermée de 7h à 18h et des déviations seront mises en place :

Pour les voitures, par Oye-et-Pallet, Chaon, Chaudron, Malbuisson, Labergement-Sainte-Marie et Saint-Antoine

Pour les camions, par Houtaud, Frasne, Bonnevaux, Vaux-et-Chantegrue, Labergement-Sainte-Marie et Saint-Antoine

Nouvelle fermeture prévue mi-novembre

Cette journée de fermeture est une première étape car le tronçon sera de nouveau coupé à la circulation pendant trois jours, entre le mardi 12 et le vendredi 22 novembre, sans connaître pour l'instant les dates exactes.