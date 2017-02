La RN 57 toujours coupée entre La Cluse-et-Mijoux et Les Hôpitaux-Vieux à cause d'un éboulement

Mauvaise nouvelle pour les usagers de la nationale 57 au sud de Pontarlier. Après l'éboulement rocheux du lundi 6 février, la route reste coupée dans les deux sens entre La Cluse-et-Mijoux et Les Hôpitaux-Vieux, a priori jusqu'à vendredi 17 février.

Le chantier est loin d'être terminé sur la Nationale 57, après l'éboulement de blocs de pierre ce lundi entre La Cluse-et-Mijoux et Les Hôpitaux-Vieux, au sud de Pontarlier. La situation est bien plus compliquée qu'il n'y parait.

La technique manuelle utilisée jusqu'à présent ne correspond plus. Il y a dix fois plus d'éboulis à retirer. Seuls quatre à cinq mètres cubes ont été évacués et il en reste encore entre 30 et 40. "Il faut donc utiliser des explosifs", explique Jean-François Bedeaux, chargé des routes nationales à la Dir Est. Ce qui signifie faire un minimum d'études pour décider où mettre les charges et quel type de charges utiliser. Ensuite il faudra réaliser le dynamitage. Puis nettoyer et s'assurer que tout est tombé.

La RN 57 reste coupée jusqu'au vendredi 17 février

Sans compter que les conditions de travail et de sécurité des agents intervenant sur le chantier ne sont plus les mêmes. "Ce qui justifie le fait qu'il nous faut un peu plus de temps", ajoute Jean-François Bedeaux.

Les déviations locales sont donc maintenues par Montperreux, Malbuisson, Labergement-Sainte-Marie, Saint-Antoine et Les Hopitaux-Vieux.