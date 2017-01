La RN12 fermée à la circulation entre Guingamp et Morlaix après un accident entre deux camions

Un accident perturbe actuellement la circulation sur la RN12, au niveau de Plouigneau, entre Guingamp et Morlaix. La route est coupée et une déviation a été mise en place.

Il semblerait que l'un des deux camion ait glissé et soit venu percuter le second. L'accident s'est produit sur la RN12, la quatre voies entre Guingamp et Morlaix, à hauteur de Plouigneau dans le Finistère.

Le conducteur d'un des poids-lourds, un homme d'une trentaine d'années a été gravement blessé dans le choc. Il a du être désincarcéré par les pompiers et a été transporté à l’hôpital en hélicoptère.

Un bouchon d'un kilomètre de long s'est rapidement formé, mais il est en ce début d'après résorbé. Une déviation a été mise en place au niveau de Plouégat-Moysan.