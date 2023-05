La RN13 coupée pendant quatre jours dans le sens Évreux-Lisieux

La direction interrégionale des routes Nord-Ouest débute ce mardi 2 mai, quatre jours de travaux, du 2 au 5 mai 2023, pour assurer le renouvellement de la couche de roulement de la RN13 à hauteur de la commune de Parville, sur la 2X2 voies qui longe l'hôpital d'Évreux. La circulation est interdite dans le sens Évreux- Lisieux. Une déviation est mise en place par la commune de Parville, sur le tracé historique de la nationale.

Une déviation est mise en place par la commune de Parville - DIR Nord-Ouest

Des travaux dans le sens Lisieux-Évreux sont également prévus à partir de la mi-mai.

Dans le sens Lisieux-Évreux, les travaux auront lieu du 15 au 19 mai 2023 © Radio France - Laurent Philippot

La DIR Nord-Ouest remercie les usagers de la route "de respecter la signalisation ainsi que les distances et vitesses de sécurité" et rappelle que "la plus grande prudence est recommandée".