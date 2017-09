La RN147 et le transport aérien, grands enjeux du Limousin aux Assises de la Mobilité

Les Assises de la Mobilité débutent, pour 3 mois, afin de fixer les priorités de la France en matière de transport. Pour le Limousin, l'enjeu est toujours de réduire le temps de trajet vers Paris. Pierre Massy, président de la CCI de Limoges, participe aux Assises. Il était notre invité ce mardi.

Ce mardi débutent les Assises de la Mobilité, grand "raout" national pour établir les besoins de la France en matière d'infrastructures et les priorités des 5 prochaines années. Le Limousin a justement pas mal de problèmes en la matière. Pierre Massy, président de la CCI et de la Haute-Vienne, représentera les chambres de commerce et d'industrie de France dans cette grande consultation. Il répondait à 8h15 aux questions de Jérôme Edant.

La ville et la région peuvent-elles tirer leur épingle du jeu lors de ces assises ?

Si ce n'est pas maintenant, c'est jamais. Ces assises de la mobilité sont créées pour faire une programmation des travaux. On va faire des listes, et en tirer des priorités. Dans le même temps, on va travailler le financement de ces travaux. Et pour notre Limousin qui reste depuis des années sur le bord de la route (la LGV en est l'exemple parfait, et semble-t-il mis de côté définitivement), j'ai bon espoir de remonter au créneau sur le projet d'autoroute entre Limoges et Poitiers, qui enfin relierait les deux villes de manière digne.

Et pour relier Limoges à Paris ? La rénovation du POLT ne permettra jamais de descendre en dessous de 3h de trajet...

Effectivement, c'est quasi-impossible, car la ligne passe par le nœud ferroviaire de Brétigny et avec les RER, c'est matériellement difficile.On peut imaginer améliorer le confort avec de nouvelles rames, et en améliorant les lignes. même si on ne va pas plus vite. La wi-fin est aussi une amélioration. Je rappelle que tout le monde n'a pas besoin d'aller vite : Bordeaux-Paris, 2h05, 5 trains par jour. Mais il y a 17 trains dans la journée qui mettent plus de temps.

Pour aller vite, il y a l'aérien, mais pour l'instant, l'avion est cher, petit et a une faible desserte !

Oui, il est cher, peu confortable. Mais rappelons nos atouts : les infrastructures, gare et aéroport, existent. On ne peut pas dire que l'avion n'est pas un moyen de transport de masse et populaire. La démonstration est faite par les avions qui arrivent d'Angleterre chaque jour ! 270.000 passagers par an pour des prix de billets allant de 50 à 80-100 euros.

Donc, il faut un low-cost vers Paris ?

Mais ça n'existe pas malheureusement. Aujourd'hui, nous n'avons pas pléthore de compagnies candidates à notre appel d'offre. Sans doute serons-nous obligés d'opérer des lignes avec des villes voisines : Poitiers est dans la difficulté, Bergerac et Brive aussi. On travaille vers les deux destinations, Roissy et Orly. Et vers le hub de Lyon. Avec peut-être des sauts de puce par Brive... Rien ne se fait rapidement, mais nous y travaillons.