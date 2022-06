La RN4 toujours fermée à hauteur de Blâmont après l'incendie de deux camions

La déviation à hauteur de Blâmont, dans le Lunévillois, est maintenue ce mardi 14 juin après l'incendie de deux camions lundi sur la route nationale 4. Elle est toujours fermée dans les deux sens car la remise en état de la chaussée est plus longue que prévue.

La gendarmerie et la préfecture de Meurthe-et-Moselle confirment ce mardi 14 juin la fermeture prolongée de la route nationale 4 à hauteur de Blâmont, dans le Lunévillois. Après l'incendie de deux camions lundi, et la mort d'un des occupants, l'axe est toujours coupé dans les deux sens et la déviation maintenue, au moins jusqu'à la mi-journée.

"La remise en état de la chaussée est plus longue que prévue, justifie la directrice de cabinet de la préfecture. L'enrobé de la chaussé a été très abimé, il y a encore beaucoup de débris." Une enquête est ouverte pour déterminer les origines de ce drame, qui a coûté la vie d'un chauffeur routier.