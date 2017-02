La RN57 coupée à La Cluse-et-Mijoux dans le Doubs après un éboulement

Deux journées compliquées pour les transfrontaliers du Doubs. Suite à un éboulement, lundi matin, sur la RN57 entre la Cluse-et-Mijoux et les Hôpitaux-Vieux, la circulation reste interdite tant que la zone n'est pas sécurisée. Les experts se rendent sur place ce mardi.

La galère depuis ce lundi pour les frontaliers qui travaillent en Suisse. Depuis lundi matin, la route nationale 57 est fermée à la circulation entre La Cluse-et-Mijoux et Les Hôpitaux-Vieux, en raison d'un éboulement qui a coupé la route vers 9h30. Plusieurs blocs de pierre sont tombés de la montagne, un rocher a même touché une voiture, heureusement sans faire trop de dégâts. Une personne a tout de même été légèrement blessée. Les pierres se sont détachées de la paroi qui surplombe la route, en raison de l'alternance de gel et de dégel de ces dernières semaines.

Une déviation par Montperreux

Des glissières en béton ont été mises en place pour permettre la réouverture de la chaussée sur une voie en toute sécurité. Mais on ne sait pas encore quand ce sera possible. Des experts doivent venir sur place ce mardi pour en décider. En attendant la réouverture de la RN57 il faut donc passer par une déviation par Montperreux, Malbuisson, Labergement-Sainte-Marie, Saint-Antoine et Les Hopitaux-Vieux.