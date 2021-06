La RN57 fermée dans les deux sens du 7 au 11 juin à la Cluse-et-Mijoux

La route nationale 57 fermée dès 8 heures, lundi 7 juin et pendant quatre jours au niveau de la Cluse-et-Mijoux, dans le Doubs. Une fermeture, dans les deux sens de circulation, jusqu'à 18 heures vendredi 11 juin, pour mener des travaux sur les passages à niveau SNCF de la commune.

Pour les voitures et deux roues, il faudra passer par Oye-et-Pallet et Montperreux. Et pour les poids lourds, la déviation se fera via Houtaud, Frasne, Bonnevaux et Saint-Antoine, notamment. En ce qui concerne les camions de plus de trois tonnes et demi, ils ne peuvent toujours pas prendre le pont entre Pontarlier et Oye-et-Pallet, au niveau du lieu-dit "Les Rosiers".

Des déviations différenciées pour les voitures et les poids lourds

La circulation est interrompue depuis le 8 février dernier et jusqu'au 30 juin prochain. Cette catégorie de poids lourds devra donc faire une grande boucle pour rallier Jougne et la douane, via la deux fois deux voies des Hôpitaux.

La frontière fermée aux Fourgs

De plus, le poste de douane des Fourgs est fermé pour un mois. Depuis lundi 31 mai et jusqu'au 2 juillet, plus possible de passer en Suisse via les Fourgs. Les frontaliers sont invités à passer par le poste des Verrières.

Le chantier des passages à niveau de la Cluse-et-Mijoux représente un investissement de 160 000 € financés par SNCF Réseau.