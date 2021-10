La rocade d'Alès passe de 70 à 50 km/h à compter de ce lundi

La rocade, axe majeur pour éviter du nord au sud et l'inverse le centre ville d'Alès, passe de 70 à 50 km:h à compter de ce lundi. Décision du maire Max Roustan alors que les riverains se plaignent du nuisances sonores quasi discontinues.

Attention si vous empruntez ce lundi matin (04/10) les près de 5 kilomètres de rocade à Alès, elle passe de 70 à 50 km/h. Levez le pied. C'est le maire d'Alès qui a signé cet arrêté de restriction de vitesse saisi par les riverains "agressés jour et nuit par les nuisances sonores". On ne parle pas aussi d'un axe "thrombosé" lors des grandes migrations estivales.

Une rocade qui a changé de nature

Née dans les années 80 pour éviter le trafic dans Alès, cette rocade est depuis devenue avec le développement économique, entreprises, commerces, un boulevard urbain (sans en avoir les attributs, 2X2 voies intégrales). Des milliers de véhicules y circulent chaque jour. Jacques et Claude vivent dans le quartier du Rieu depuis 58 ans. "c'est devenu infernal, la rocade et les rues qui la longent". Le quartier du Rieu dans ces années là étaient"quasiment la campagne d'Alès". La baisse de la vitesse va-t-elle contribuer à un mieux vivre sonore ? "On attend de voir".

Reportage en bord de rocade à Alès (Gard). Copier

Des habitants dans l'attente d'un mieux et la police qui veille

Comptez l'enfer pour au moins 2.500 habitants - dans le quartier du Rieu en tout bord de la rocade - qui risquent d'être plus tranquilles. Le bonheur des uns ne fait pas celui des autres. Des automobilistes condamnés à lever le pied dès ce lundi. "Déjà, 70 km/h, c’était compliqué d'emprunter cet axe, très embouteillé, maintenant 50 ?".

35.000 véhicules/Jour dont près de 2.000 poids lourds, 4,5 km de long, 8 ronds points, pour partie en double-voie et en voie unique elle suscite beaucoup de bruit en journée - crissement de pneus, stop and go - mais surtout la nuit où les vitesses augmentent notablement. Mansuétude dans un premier temps, "mais qui ne devrait pas durer trop longtemps" explique-t-on du coté de la police nationale d'Alès.