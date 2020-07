La Rocade de Besançon en travaux pour un mois à partir du lundi 20 juillet

Il risque d'y avoir des bouchons sur la rocade de Besançon dès lundi 20 juillet : des travaux vont avoir lieu jusqu'au 14 août dans le sens Ecole-Valentin/Micropolis (Vesoul/Lons-Le-Saunier) sur la RN57, depuis l'échangeur de Devecey. Alors à priori pas de routes coupées, mais il vous faudra peut-être changer de voie de temps en temps et certains échangeurs seront temporairement fermés et des déviations mises en place.

Un chantier pour une toute nouvelle chaussée

La chaussée n'a pas été refaite depuis 2003, depuis la naissance de la rocade. Les ouvriers vont refaire toute la route. Alors a priori, elle ne montrait pas de signe de fatigue, mais c'est la règle : "elle est faite pour durer seulement entre 12 et 18 ans", explique Franck Esmieux, le responsable du district de Besançon à la DIR Est.

C'est l'axe le plus fréquenté de la nationale 57 dans le Doubs

52 000 véhicules l'empruntent tous les jours, y compris beaucoup de poids lourds, leurs passages répétés accélèrent la dégradation de la chaussée. Les ouvriers vont donc poser environ 8000 tonnes d'enrobés pour la refaire à neuf, seulement donc dans le sens Nord Sud / Vesoul Lons-Le-Saunier pour des raisons budgétaires, précise la DIR Est. Ça coûte déjà 1 million 400 mille euros à l'Etat. Les travaux dans l'autre sens sont prévus dans trois quatre ans.

Soyez prudents : la vitesse est limitée à 70 km/h sur la route, 50 km/h sur les passages "sensibles".

4 phases de travaux

Du lundi 20 juillet au vendredi 07 août 2020

Les travaux sont réalisés de jour : il va falloir changer de voie et certaines bretelles sont fermées. Des déviations seront mises en place pour pallier ces fermetures. Les basculements de circulation resteront en place chaque semaine, du lundi au vendredi, 24h/24, et seront déposés pour le week-end. Le trafic sera alors rétabli sur une seule voie par sens de circulation (par mesure de sécurité pour les usagers, les voies de gauche resteront neutralisées durant les week-ends). Dans le détail, durant cette période, les travaux seront découpés en trois phases successives : ◦

Du lundi 20 juillet au vendredi 24 juillet 2020, travaux sur la section comprise entre les échangeurs n°53 (Espace Valentin Centre) et n°55 (rue de Vesoul) : il est précisé que l’accès à la zone commerciale Valentin et à l’autoroute restera entièrement possible ; il en sera de même pour l’accès à la RD 75 et à la rue de Vesoul depuis la rocade. Pour les usagers en provenance de Besançon, les modalités d’accès resteront inchangées par rapport au fonctionnement actuel. Pour ceux en provenance de Vesoul qui seront concernés par le basculement de circulation, un fléchage sera mis en place pour les accompagner jusqu’à l’échangeur n°56 (Temis) où ils pourront faire demi-tour pour reprendre la RN 57 et rejoindre les échangeurs précédents.

◦ Du lundi 27 juillet au vendredi 31 juillet 2020, travaux sur la section comprise entre les échangeurs n°55 (rue de Vesoul) et n°56 (Temis) : comme pour la phase précédente, l’ensemble des accès restera possible. Pour les usagers en provenance du sud, les modalités d’accès resteront inchangées par rapport au fonctionnement actuel. Pour ceux en provenance de Vesoul qui seront concernés par le basculement de circulation, un fléchage sera mis en place pour accompagner les usagers jusqu’à l’échangeur n°58 (route de Gray) où ils pourront faire demi-tour pour reprendre la RN 57 et rejoindre les échangeurs précédents.

◦ Du lundi 3 août au vendredi 7 août 2020, travaux sur la section comprise entre les échangeurs n°57 (Domaine universitaire) et n°60 (Saint Ferjeux / Amitié). Les accès resteront inchangés par rapport au fonctionnement actuel pour les usagers en provenance du sud. Pour ceux en provenance de Vesoul, les bretelles de sortie et d'entrée des échangeurs n°56 (Temis), n°57 (Domaine universitaire), n°58 (route de Gray) et de sortie de l’échangeur n°59 (Saint-Ferjeux / Tilleroyes) ainsi que les voies d’entrecroisement dans le sens Vesoul → Pontarlier resteront ouvertes à la circulation pour permettre la desserte des quartiers et la liaison avec la RD70. Les usagers seront invités à sortir au niveau de l’échangeur n°56 (Temis) pour pouvoir rejoindre l’un ou l’autre des échangeurs suivants.

– Durant la semaine du lundi 10 au vendredi 14 août 2020, les travaux seront réalisés de nuit (dans la plage horaire 20h30 / 5h00), sur la section comprise entre les échangeurs n°57 (Domaine universitaire) et n°60 (Saint Ferjeux / Amitié). Ils concerneront les voies d’entrecroisement et les bretelles des échangeurs n°56 (Temis), n°57 (Domaine universitaire), n°58 (route de Gray) et n°59 (Saint-Ferjeux / Tilleroyes). Ils nécessiteront notamment une coupure de la RN 57, durant 1 nuit, au niveau de l’échangeur n°59 (St Ferjeux / Tilleroyes) et des fermetures de bretelles les nuits suivantes. Des déviations locales seront également mises en place pour parer ces fermetures et assurer le rétablissement de l’ensemble des accès perturbés par ces travaux de nuit.