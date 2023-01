La rocade de Bordeaux (enfin) totalement sur trois voies en 2023

C'est la fin d'un très long chantier, décidé en 2006 et débuté en 2009. D'abord espéré pour fin 2022 , il faudra attendre 2023 pour que la rocade ouest de Bordeaux soit entièrement sur 2x3 voies, de l'échangeur 16 de Talence jusqu'à la sortie 4 de Bordeaux-Lac. Comme la partie est de la rocade l'était déjà, c'est alors la totalité des 45 kilomètres qui sera uniforme. La fin d'un chantier titanesque qui aura coûté 268 milliards d'euros à l'État et à Bordeaux Métropole.

Cette portion entre Bruges et Le Taillan était le dernier îlot encore à deux voies, puisque les travaux avaient été achevés au nord (Bordeaux-Lac) en 2020 et au sud (Eysines) en juin 2022. Reste à terminer au premier trimestre 2023 les écrans acoustiques et les travaux d'assainissement des eaux usées. Puis, d'ici juin, ce sera partie la plus visible avec la pose de l'enrobé qui est attendue. Après deux week-ends de fermeture de la route (un par sens), la 2x3 voies pourra ouvrir "au plus tard fin juin 2023", selon Bordeaux Métropole.

"Incontestablement, ça va améliorer les problèmes de congestion"

Une fin des travaux, attendue impatiemment à Bruges, justement. "Quand ça revient à deux voies, c'est une vraie galère, les gens se rabattent, c'est horrible", explique Thomas, qui travaille chez un menuisier. Venant de Pessac, il préfère même sortir plus tôt, pour éviter cet endroit précis. La mise à deux fois trois voies, "incontestablement, ça va améliorer les problèmes de congestion", lui répond Mathias Rachet, chef du service ingénierie routière à la Dira, la direction interrégionale des routes. Il dit avoir constaté une "diminution des bouchons, aux heures de pointe en particulier", sur les secteurs passés à trois voies, mais sans pouvoir la quantifier faute d'uniformité.

Pour Vincent, qui travaille dans une entreprise de maintenance de locaux de bureaux, le problème, ce n'est pas vraiment le nombre de voies, mais les camions, "des semi-remorque par centaines, qui roulent comme des dingues d'ailleurs". Ce qui pousse Monique à remettre une pièce dans la machine du grand contournement, "dont les viticulteurs [entre autres] ne voulaient pas, alors que maintenant, ils veulent arracher leurs vignes ".

Jusqu'à 140 000 véhicules par jour, mais moins qu'en 2019

La rocade bordelaise, légendairement embouteillée , est empruntée par 85 000 à 140 000 véhicules par jour dont 6 000 à 18 000 poids lourds, selon des chiffres de Bordeaux Métropole. La proportion de camions est encore plus importante à l'est de la rocade, entre les autoroutes A63 et A10. A l'ouest, "le trafic est majoritairement local avec une plus forte proportion de voitures particulières", toujours selon la métropole bordelaise. En revanche, il y a moins de monde qu'avant le Covid, selon ces chiffres, qui pointent que "le trafic moyen journalier annuel "reste inférieur de l’ordre de 4,4% à celui de 2019". En revanche, celui des poids-lourds est en hausse de 3,6%.