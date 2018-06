La rocade L2 est fermée entre l'A 50 et l'A7 dans les deux sens, en raison d'un incident technique. Evitez le secteur

Marseille, France

La rocade L2 est fermée entre l'A 50 et l'A7 dans les deux sens, en raison d'un incident technique depuis 6 heures 15 ce jeudi matin.

De grosses perturbations de circulation dans tout le secteur

Selon la Dirmed, un problème électrique d'onduleur perturbe la sécurité sur la rocade et qui ne permettrait pas de procéder notamment au désenfumage ce qui a conduit les services des routes à fermer la rocade dans le sens A 50 - A 7.

Tous les axes autour de la L2 sont saturés. Entre Aubagne et Marseille et dans les deux sens de circulation, privilégiez le tunnel Prado Carénage. La Dirmed explique qu'à cette heure, il n'y pas de perspective de réouverture. Suivez la situation en direct ici et sur France Bleu Provence (103.6)