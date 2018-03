Marseille, France

Invité de France Bleu Provence matin, Jean Montagnac, le président du conseil de territoire Marseille-Provence a joué la prudence en indiquant une ouverture de la rocade L2 Nord "disons à la rentrée prochaine". "Cela fait des années que nous participons à son financement, des années que nous attendons son ouverture et je pense que pour la rentrée prochaine, cette L2 sera ouverte et désengorgera Marseille pour les automobilistes qui souhaitent prendre l'autoroute d'Aubagne", a précisé le vice-président de l'agglomération Aix-Marseille-Provence.

Une ouverture plusieurs fois repoussée

La partie Est de cette autoroute de contournement de Marseille qui traverse les quartiers Frais Vallon, Saint-Julien, les Caillols et Saint-Loup entre l'A50 (échangeur Florian) et Saint-Jérôme est ouverte depuis fin novembre 2016. Jusqu'à 65.000 véhicules l'utilisent. La livraison de la parcelle Nord entre l'échangeur des Arnavaux et celui de Saint-Jérôme, soit 4 kilomètres et demi était annoncée initialement fin 2017, puis pour le mois d'avril 2018. Quand la rocade L2 sera terminée, elle pourra accueillir jusqu'à 3000 automobilistes par heure.