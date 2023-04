La rocade sud de Pau fermée de nuit toute la semaine

En raison de travaux sur le réseau d'eau potable de Jurançon, la route départementale 802 entre Gelos et Mazères-Lezons est coupée à la circulation la nuit entre le lundi 17 avril et le samedi 22 avril. Aucune voiture ne peut circuler sur cette portion de rocade entre 20h et 6h.

C'est une portion de la départementale 802, entre Gelos et Mazères-Lezons, qui est concernée - Capture d'écran Google Maps Encore des travaux qui risquent d'affecter la circulation dans l'agglomération paloise : la rocade sud est fermée à la circulation de nuit pendant une semaine pour permettre la réalisation de travaux. La route départementale 802, entre Gelos et Mazères-Lezons, est fermée à la circulation durant les nuits du 17 au 22 avril entre 20h le soir et 6h le matin. Une coupure de la voie en raison d'un chantier menés par le Syndicat Mixte d'Eau Potable (SMEP) de la région de Jurançon. Il s'agit du renouvellement d'une conduite d'eau potable sur un linéaire d'un kilomètre, le long de la rocade. Aucune voiture ne pourra donc emprunter cette voie. Des déviations sont mises en place, entre le rond-point du Leclerc à Mazères-Lezons, et le rond-point de la Vallée Heureuse à Gelos. D'autres perturbations sont aussi à prévoir, pendant un mois, les nuits du 24 avril au 26 mai, la circulation sera alternée sur la voie et des feux de signalisation seront mis en place sur cette même portion de rocade.