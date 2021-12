La Roche-sur-Yon : départ réussi pour le service de location de trottinettes électriques

Un premier bilan satisfaisant, un mois après la mise en place d'un service de location de trottinettes électriques, à La Roche-sur-Yon, en Vendée. Plus de 5.000 trajets ont été enregistrés, mais il faudra attendre la fin de l’expérimentation de six mois pour savoir si le service sera pérennisé.

Un mois après sa mise en place, le service de location de trottinettes électriques, à la Roche-sur-Yon, semble avoir trouvé son public. D'après La Roche-sur-Yon Agglomération, en charge de la mobilité, 5.000 trajets ont été achetés par 1.700 utilisateurs. La Roche-sur-Yon est la première ville vendéenne à proposer ce service, à titre expérimental par le biais de l'entreprise Bird. C'est seulement au bout de six mois qu'une décision sera prise sur le maintien du service, qui a donc déjà ses fans.

Une expérimentation de six mois

Sans surprise, ce sont avant tout les jeunes qui plébiscitent ces trottinettes. Pour Rose, rencontrée dans le centre-ville, « pour rentrer de soirée, c’est assez pratique. Il n’y a pas beaucoup de bus à La Roche, donc, c’est une alternative plutôt cool. » Il est vrai que c'est pratique, grâce à l'appli, on peut prendre une trottinette et la déposer dans 70 points répartis dans la ville, donc, c'est souple, et aussi rapide, 25 km/h. Mais Rose le reconnait, c'est quand même dangereux : « Honnêtement, c’est très dangereux, mais bon, on fait avec, on fait attention. Et souvent, les automobilistes font attention à nous. »

"C'est trop cher pour un usage quotidien surtout aller-retour" - Yohan, utilisateur

L'autre défaut, c'est le prix. Pour un trajet de sept minutes, Yohan a payé 2,75 euros... Autant dire qu’il ne faut pas en abuser : « Au bout d’un moment, oui, ça commence à faire un peu cher si on l’utilise souvent. Pour un usage quotidien, c’est trop ».

Si le service est un succès et qu'il est maintenu, les prix devraient baisser, répond Laurent Favreau. Il est en charge des mobilités à la Roche-sur-Yon Agglomération : « C’est comme dans toutes les politiques de mobilité, que ce soit pour le transport scolaire, le bus ou la location de vélos, on pourrait imaginer que l’agglomération soit aussi partenaire sur la tarification."

Autre engagement de la collectivité : si la décision est prise de pérenniser le service, du mobilier urbain sera installé afin de mieux identifier les lieux de rassemblement des trottinettes.