La Roche-sur-Yon : le rond point de la route de Nantes enfin libéré

C'est une intersection très fréquentée, et très embouteillée... mais ses usagers vont enfin pouvoir respirer. Après deux ans de travaux, le viaduc qui enjambe le giratoire de Palissy, à La Roche-sur-Yon, entre en service. Dans un sens ce mardi, dans l'autre sens ce mercredi.

Le rond point permet de prendre la direction de Nantes, ou d'aller par exemple, au centre commercial les Flâneries. Mais c'est aussi par là que passent les usagers faisant le tour de la ville, sur la D160, entre Les Sables d'Olonne et Les Herbiers. Ceux là pourront l'éviter, grâce à ce viaduc 2 fois 2 voies. Long de près de 118 mètres, il passe à plus de huit mètres au dessus du rond point. Pour les autres usagers, la circulation aux alentours du giratoire sera donc beaucoup plus fluide. Plus de 28.000 véhicules empruntent quotidiennement la route de Nantes.

32.000 véhicules par jour sur le contournement nord

Le contournement Nord de La Roche-sur-Yon est l’axe routier le plus fréquenté du département de la Vendée, avec plus de 23.000 véhicules par jour pour le seul tronçon situé entre les giratoires Palissy et Napoléon-Vendée. Seulement, on n'en a pas encore fini avec les travaux et les ralentissements qu'ils provoquent : ce 2° rond point, celui de Napoleon-Vendée, va entrer en travaux l'été prochain, lui aussi pour deux ans. Il faudra donc encore de la patience. Mais à terme, tous ces travaux permettront de relier l’A87 et le Nord-Ouest Vendée entièrement en 2x2 voies.

Le contournement Nord de La Roche-sur-Yon représente un investissement de 29 millions d'euros, financé par le département, l'agglomération, et la région.