La Roche-sur-Yon : un viaduc de 117 mètres en chantier pour désengorger le contournement nord

Les gros travaux sont engagés depuis deux semaines sur le contournement nord de La Roche-sur-Yon et engorgent le rond-point de Palissy, le plus gros noeud routier du département. Ils visent à construire un viaduc d'ici 2020 au-dessus du rond-point pour fluidifier le trafic.

Vendée, France

Les travaux routiers ont commencé depuis deux semaines sur le rond-point de Palissy au nord de La Roche-sur-Yon, le plus gros noeud routier du département de Vendée. C'est là que se croisent deux axes, celui Est-Ouest entre Cholet et Les Sables, et celui qui relie Nantes à La Roche. Il brasse 28 000 véhicules par jour en moyenne. Le chantier vise à édifier un pont au-dessus du rond-point pour le désengorger.

Un viaduc de 117 mètres au-dessus du rond-point

"Depuis trop longtemps, on a une intersection qui bouchonne à cet endroit. Avec les travaux, on va momentanément accentuer le problème, mais l'idée est de fluidifier le trafic en faisant que les deux axes ne se croisent plus", explique Alain Leboeuf, vice-président du département en charge des infrastructures de transport. "Et pour ça, on construit un pont qui enjambera le rond-point".

D'une longueur de 117 mètres, le viaduc sera édifié pour l'axe entre les Sables et Cholet, sur la départementale 160. Il est prévu de le terminer pour fin 2020. Le viaduc, à 2x2 voies, va coûter 14 millions d'euros à réaliser.

Travaux en trois étapes d'ici 2022 pour tout le contournement nord

Le viaduc fait partie d'un chantier plus large sur l'ensemble du contournement nord de La Roche-sur-Yon. Les travaux déjà commencés de mise à 2x2 voies de la départementale entre les rond-point Palissy et Napoléon-Vendée se termineront fin mai 2019. La seconde étape, celle du rond-point Palissy avec la construction du viaduc, est prévue pour 2020. Enfin, à l'horizon 2022, un tunnel sera construit sous le rond-point Napoléon-Vendée pour faire passer le flux de véhicules circulant entre l'A87 et le contournement nord de La Roche.

L'ensemble des travaux, sur les trois phases, coûte 29 millions d'euros. "Le chantier a mis longtemps à s'enclencher, parce que nous n'avions pas le soutien de la région sous la précédente mandature", explique Alain Leboeuf. Le conseil régional, qui n'a pourtant pas les routes dans son domaine de compétences, abonde à hauteur de 8,33 millions d'euros dans le chantier.