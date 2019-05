L'agglomération de La Rochelle étend son réseau de voies cyclables

La Rochelle, France

Une nouvelle voie cyclable d'un peu moins d'un kilomètre vient de voir le jour à la Rochelle, entre les quartiers de Villeneuve-les-Saline et Tasdon, un axe particulièrement accidentogène selon la communauté d'agglomération. D'autres pistes cyclables devraient prochainement voir le jour entre Laleux et la Pallisse, ou encore entre La Jarrie et la halte ferroviaire. L'agglomération a pour objectif de passer de 250 à 350 kilomètres de voies sécurisées, chemins et pistes cyclables, d'ici 2040. Certains usagers et membres d'associations de cyclistes réclament eux plutôt une politique de dissuasion d'utilisation de la voiture.

La nouvelle piste cyclable qui relie les quartiers de Villeneuve-les-Salines et Tasdon au centre-ville de La Rochelle vient d’être inaugurée.

En étendant son réseau pour les cycliste, l'agglomération rochelaise souhaite encourager l'usage du vélo : "On vise, à l'horizon 2030, à doubler de la pratique du vélo sur l'ensemble de l'agglomération, de la passer de 7% à 14%" détaille Brigitte Desveaux, vice-présidente en charge des transports et de la mobilité à la communauté d'agglomération de la Rochelle.

Les associations de cyclistes se réjouissent bien sûr de l'apparition de nouveaux axes sécurisés. Ce qui ne les empêche pas d'être parfois critiques. Concernant la nouvelle piste cyclable qui vient d'être inaugurée Simone, membre de l'association Vélo pour tous, déplore la présence de piétons au niveau du pont Jean Moulin. "Si l'on passe à deux en même temps, la route est étroite, et c'est dangereux car il y a les voitures qui roulent vite d'un côté, et un à-pic de l'autre" explique-t'elle. Cette cycliste chevronnée, qui ne se déplace plus qu'à vélo au sein de l'agglomération, réclame une signalisation plus visible pour indiquer aux piétons qu'ils n'ont pas le droit d'emprunter la voie réservée aux vélos.

De manière plus générale, Simone réclame des mesures plus contraignantes pour restreindre l'usage de la voiture en centre-ville. "Il y a beaucoup d'incivilités (...) On fait énormément d'aménagements pour les vélos, mais il y a toujours autant de voitures (...) et donc, comme les voitures n'ont plus assez d'espace, les conducteurs sont excédés" avance la cycliste.

Pour Brigitte Desveaux, qui représente l'agglomération, pas question d'interdire les voitures en centre-ville; "Nous sommes dans un pays démocratique, on ne peut pas contraindre les gens à choisir un autre mode de déplacement" argumente la vice-présidente en charge des transports et de la mobilité. "Si on peut. C'est une volonté politique, vous ne l'avez pas" lui répond Simone.