Un millier de motards et d'automobilistes ont convergé sur La Rochelle ce 27 janvier 2018 pour protester contre l'abaissement à 80 km/h de la limitation de vitesse sur les routes. Un rassemblement à l'appel du groupe Facebook Colère 17 qui regroupe plus de 4 000 personnes.

Charente-Maritime, France

Ils étaient nombreux à se retrouver place de la préfecture à La Rochelle ce samedi 27 janvier 2018 à La Rochelle a l'appel du groupe Facebook Colère 17. Les administrateurs n'ont pas compté les manifestants venus de toute la Charente-Maritime et des départements limitrophes mais selon la police ils étaient un millier : 700 motos, une centaine de voitures et 4 camions. Le cortège parti en convoi de Rochefort vers 15h a déferlé dans un bruit de moteur assourdissant sur la place de la préfecture vers 15h. Il est reparti vers 17h. Si les motos ont pu stationner, les automobilistes n'ont pas réussi à atteindre le coeur de la manifestation.

vers 15h les motards ont commencé à envahir la place de la préfecture à La Rochelle © Radio France - Marie-Laurence Dalle

Un groupe Facebook apolitique qui rassemble "la France qui grogne"

Le groupe Colère 17, affiche 4 000 membres sur Facebook. Il entend rassembler bien au delà des problèmes de sécurité routière tous ceux qui en ont "ras le bol". Il se définit lui même, de la manière suivante : "La France grogne, la France râle, la France se réveille et va se faire entendre! Car lorsque le peuple est muselé et n’arrive plus à vivre, il est de son devoir de s’insurger contre ses dirigeants, responsables de cette situation. Nous sommes les citoyens de France, unis contre cette politique du tout pour l’argent".

L'abaissement de la limitation de la vitesse à 80 km/h n'est qu'une des mesures dénoncées par Colère 17 qui dénonce une politique gouvernementale qui frappe les plus modestes, à dit l'un des porte paroles du groupe lors d'une prise de parole. Le groupe se veut toutefois apolitique.

Pour beaucoup, l'abaissement de la vitesse à 80 km/H n'est qu'une des raisons de manifester © Radio France - Marie-Laurence Dalle

Les organisateurs ont promis qu'il y aurait une suite

Les manifestants sont repartis vers 17h ce samedi 27 janvier. Les membres du groupe Colère 17 annoncent qu'il y aura d'autres actions tant que le gouvernement ne reviendra pas sur l'abaissement à 80 km/h de la limitation de vitesse sur les routes.