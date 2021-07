La Rochelle La Roche-sur-Yon bientôt en une heure en train

Après plus d'un an et demi de travaux, la ligne ferroviaire entre La Rochelle et La Roche-sur-Yon s'apprête à reprendre du service. L'exploitation commerciale reprendra le samedi 31 juillet. Le tronçon de 103 kilomètres de voies ferrées a été entièrement rénové, rail, traverses, balaste mais un nouveau système de signalisation a aussi été mis en place. Un système qui utilise la fibre optique.

Le temps de parcours va passer d'une heure 45 à une heure de trajet entre La Rochelle et la Roche-sur-Yon.

Un chantier global à 155 millions d'euros financé en grande partie par l'état. Des travaux de profondes rénovations nécessaire pour une ligne centenaire. Conséquence directe, le temps de parcours va passer d'une heure 45 à une heure de trajet entre La Rochelle et la Roche-sur-Yon.

Mais attention, à partir du lundi 19 juillet, des tests à grande vitesse seront réalisés sur cette ligne. Les conducteurs doivent être formés à vitesse réelle, près de 130 kilomètres heures. Après plusieurs mois sans trains, SNCF réseau insiste sur le fait qu'il va falloir être très vigilant aux abords des passages à niveau, et éviter de se mettre en situation de danger près des voies.