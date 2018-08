Marcel Coster via vesselfinder.com

La Rochelle, France

Sylvain Moynault, chef du centre de sécurité des navires (CSN) de La Rochelle, est confiant: "a priori, on n'est pas face à un nouveau Sider Pink". Référence à ce cargo abandonné en 2015 sur un quai du port de La Pallice. L'équipage ghanéen avait patienté six mois à bord en attendant d'être payé. Cette fois, l'armateur grec du St-Elias (prononcer Saint-Elias) "semble vouloir se remettre en conformité", estime Sylvain Moynault, qui doit monter à bord ce mardi avec deux collègues pour une visite d'inspection qui devrait prendre une bonne partie de la journée.

Certes le navire est à l'arrêt depuis un mois et demie, si on excepte son trajet de Lorient à La Rochelle (voyage décidé "en concertation" entre les CSN des deux ports). Mais "il y a de l'activité à bord" note Sylvain Moynault, rassuré également par la présence permanente de la société de classification polonaise chargée de donner son certificat de navigation au navire. Un signe que le propriétaire est en train de réaliser les réparations demandées. Début juillet à Lorient, les inspecteurs avaient relevé une trentaine de défaillances, concernant le moteur, les groupes électrogènes, les appareils de navigation, les amarres. Rien de rédhibitoire mais des travaux qui se chiffrent en dizaines de milliers d'euros.

Le précédent équipage aurait reçu ses arriérés de salaires

Autre signe encourageant, l'équipage roumain débarqué à Lorient aurait reçu ses 65.000 euros d'arriérés de salaires. Sylvain Moynault promet de s'intéresser de près à leurs successeurs ukrainiens, montés à bord en Bretagne, notamment aux contrats de travail et aux conditions de vie. Leur situation avait ému l'association Mor Glaz de défense des marins. Ces hommes "ne seront peut-être jamais payés" craint Jean-Paul Hellequin, le président de Mor Glaz qui dénonce également les "1.500 dollars US" versés par chacun pour décrocher une place sur le cargo. Un représentant de l'ITF (syndicat international des marins) souhaite monter à bord et rencontrer les marins pour mieux connaître leurs conditions de vie. Pour cela, l'ITF a demandé à ce que le navire puisse accoster à La Rochelle.

Une émotion que comprend Sylvain Moynault, car le St-Elias "a un pedigree", un passé fait de multiples immobilisations administratives. Mais a priori, l'équipage dispose actuellement d'eau et de nourriture. Si le navire est amarré en mer, au large de La Rochelle, ce serait essentiellement "pour économiser les frais de port". La Rochelle où le St-Elias devait initialement charger des céréales, affrètement annulé par la suite en raison de son très grand retard. Aux dernières nouvelles, le capitaine voudrait faire cap sur l'Angleterre.