La Rochelle : les travaux de réaménagement de la gare commencent

La Rochelle, France

Les travaux de la gare de La Rochelle démarrent enfin ! Il s'agit bien du projet de pôle d'échanges multimodal, estimé à 38 millions d'euros. Il est financé de toutes parts : par l'Europe, l'État, la Région Nouvelle-Aquitaine, le département de la Charente-Maritime, la ville et la communauté d'agglomérations de La Rochelle, ainsi que la SNCF (Gares & Connexions et SNCF Réseau).

Toutes les photos du projet sont disponibles ici Le projet d'aménagement de la gare de La Rochelle avance !

Les premiers travaux pour préparer la construction de la passerelle

Parmi les 38 millions d'euros, 12 millions d'euros sont consacrés à la seule construction d'une passerelle de près de 100 mètres de long. Elle relie le nord et le sud de la gare rochelaise. Les travaux qui ont débuté vont permettre de préparer la construction de cette passerelle parce qu'elle doit enjamber les voies et donc les caténaires, avec tous les risques électriques que cela comporte.

À noter que la gare de La Rochelle a accueilli deux millions d'usagers en 2019

Il faut également créer un passage pour les engins de chantier qui serviront à l'édifier. Cette préparation dure jusqu'au mois d'avril 2020 et c'est à partir de là que la construction de la passerelle commence. Elle doit permettre le passage du parvis au sud de la gare où il y aura un nouveau parking de 250 places et une gare routière flambant neuve.

Plus de 450 places de parking au total

Ce parking vient donc en plus de celui de 215 places situé à l'est de la gare et qui est réservé aux longs séjours. Celui-ci va être légèrement réaménagé mais sa capacité ne baissera pas. Il perdra en largeur mais gagnera en longueur, le tout pour laisser passer une nouvelle route sous le pont de la rue Émile Normandin : la rue de la gare.

Le parvis, lui, sera entièrement piéton et des stations de vélos en libre-service seront rajoutées. Mais la passerelle est aussi attendue par les personnes à mobilité réduite : elle sera sans escalier et desservira chaque quai par ascenseur. Les quais seront également rehaussés pour être au bon niveau des TER et TGV pour les personnes en fauteuil roulant.

La fin des travaux est prévue pour avril 2022.