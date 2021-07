Entre panneaux peu clairs et GPS non-actualisés, les touristes sont perdus quai Duperré à la Rochelle

Sur le Vieux-Port, à la Rochelle, les touristes sont là. Et ils empruntent, en voiture, le quai Duperré, interdit pourtant à la circulation depuis 2015. La faute à des problèmes de signalisation... et à certains GPS.

Les touristes arrivent à La Rochelle et souvent en voiture. Et certains empruntent le quai Duperré, sur le Vieux-Port. Il est pourtant interdit à la circulation depuis 2015. Comment l'expliquer? A cause d'un problème de panneaux et des GPS qui n'ont pas intégré l'interdiction de circulation sur ce tronçon.

Une signalisation pas assez claire

Depuis la fin des travaux quai Duperré, fin juin, les panneaux ne sont pas encore changés. Résultat, ils rendent la compréhension compliquée. Seul un panneau au bord du chantier quai Durant indique l'interdiction de circuler sur le quai Duperré sauf pour les taxis ou les vélols. Alors forcément les touristes et même certains locaux s'y perdent.

On ne savait pas et puis c'est écrit zone de rencontre avec piétons. - Ryan, un touriste.

Les panneaux ne sont pas assez explicite pour certains automobilistes. © Radio France - Dylan Jaffrelot

Cette situation confuse va continuer encore quelques mois. "Les multiples travaux dans ce secteur vont amener encore une instabilité", affirme Olivier Prentout, adjoint à la mairie chargé de la mobilité. Il en appel donc à la vigilance parce que même les GPS sont perdue face à la situation.

Les GPS finalement pas si intelligents

Le deuxième problème après la signalisation peu claire, ce sont donc les GPS. D'un côté Google Maps et de l'autre les GPS de voitures traditionnelles. Comme le quai Duperré n'est pas un sens interdit en soi, les systèmes de navigation digitaux sont perdus. "Votre Google Maps ne sait pas si vous êtes taxi, ambulancier ou un VTC", justifie Olivier Prentout.

Il est important de regarder les panneaux et de ne pas suivre aveuglément les GPS surtout dans un environnement en pleine transformation comme celui-ci. - Olivier Prentout, adjoint aux mobilités

Pour cet été, des opérations de prévention vont être mises en place pour informer la population mais à partir de l'automne prochain le ton va se durcir et des verbalisations seront données. De plus, à cette période un nouvelle arrêté va entrer en vigueur afin de réduire encore plus le nombre de personnes ayant le droit de circuler sur le quai Duperré.