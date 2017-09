La Rochelle : on vous dit tout sur le nouveau plan de circulation en centre-ville

Certains l'attendaient depuis des mois, la circulation reprend normalement ce samedi en centre-ville de La Rochelle. Les travaux sont terminés dans les rues Saint Louis, Villeneuve ou encore sur la place des Cordeliers. Et les voitures ne seront plus les seules, l'espace est désormais partagé.

Tout le monde devrait y trouver son compte. Piétons, cyclistes, voitures et bus, le nouveau plan de circulation est mis en place ce samedi en centre-ville de La Rochelle. Et il prévoit un partage équitable entre les différents usagers. Des pistes cyclables ont été créées notamment dans les rues Villeneuve et Saint-Louis. Les bus auront également plus de place pour passer.

Le sens de circulation modifié

Obligation de tourner à gauche, à droite, sens unique ou pas, il va falloir s'adapter au volant dans de nombreuses rues du centre-ville. Cela concerne notamment les rues des Fonderies, Alcide d'Orbigny, Saint-Dominique et Albert 1er mais aussi l'avenue des Cordeliers. Des travaux terminés, une meilleure fluidité, c'était le souhait de la mairie avant l'arrivée du nouveau réseau de bus. Il entre en service lundi dans l'agglomération rochelaise.