La Rochepot : deux camions en feu et circulation coupée sur la D906 après un accident

C'est vers 8h15 ce matin que deux poids-lourds ont eu un accident sur la D906 au niveau de la Rochepot. La circulation sera coupée une bonne partie de la journée, le temps que les pompiers dégagent la voie. Une déviation est mise en place via Nolay.

L'un des camions transportait de la lessive de soude, et l'autre roulait au gaz, les deux véhicules se sont enflammés et les conducteurs ont été légèrement blessés et transportés à l'hôpital de Beaune. Une trentaine de pompiers sont mobilisés, ils ont réussi à maîtriser l'incendie vers 10h du matin mais il faut maintenant refroidir les camions avant de les vider et de les évacuer. Une procédure des risques chimiques a été mise en place mais il n'y a pas de risques pour la population d'après les pompiers, parce que les produits ne se dispersent pas dans l'air.

La circulation ne sera pas rétablie avant plusieurs heures.