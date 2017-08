La route de la Bérarde est rouverte à la circulation, comme toutes les autres routes iséroises coupées mardi par l'orage

Il a fallu plus d'une journée pour dégager la route départementale 530 entre les Etages et La Bérarde dans l'Oisans. Mardi, au plus fort des orages, 5 coulées de boue ont envahi la chaussée. Les autres routes iséroises coupées ont été rétablies dans la matinée.

La Bérarde est de nouveau accessible en Oisans

Les services du Conseil Départemental aidés d'une entreprise ont travaillé toute la journée de mercredi à dégager les coulées de boue qui ont coupé la D530 dans 5 combes entre les Etages et la Bérarde sur la commune de Saint-Christophe-en Oisans. 1500 mètres cube de matériaux s'étaient accumulés au niveau de la plus importante des coulées, celle de Combe Noire.

La circulation a été rétablie mercredi à 17h30 mais avec un alternat; ce qui a permis au hameau de la Bérarde de sortir de son isolement de plus de 24 heures. Mardi, les gendarmes du Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne avaient dû évacuer 13 touristes bloqués , dont une personne handicapée qui a été conduite à Bourg-d'Oisans.

Cette coupure de route était le dernier point noir en Isère après les violents orages de mardi.L'électricité et le téléphone, également coupés par l'orage ont également été réparés à la Bérarde.

La 1091 rendue à la circulation dans les 2 sens à Livet-Gavet

Mercredi matin à 9h30 , la départementale 1091 a été totalement rendue à la circulation. Elle est restée coupée pendant une heure et demi mardi, entre 15h30 et 17 heures cause d'un important éboulement. Un alternat a été ensuite mis en place dans la soirée avant le rétablissement de la circulation sur 2 voies dans la matinée.

La route du col du Granier est rouverte en Chartreuse

Dans le Grésivaudan, à Chapareillan, les autorités avaient décidé de fermer à titre préventif la D285 A qui monte au Col du Granier, suite aux importantes coulées de boue qui avaient menacé la route l'année dernière. Des experts sont passés mercredi matin pour vérifier l'absence de tout danger pour les automobilistes et la circulation a été rétablie à 10h30.